Het bommetje dat advocaat Fernand Keuleneer dropte, heeft zijn effect niet gemist bij politici: “Euthanasiewet moet dringend worden geëvalueerd”

Nu de artsen in het euthanasieproces rond Tine Nys zijn vrijgesproken, komt de euthanasiewet uit 2002 onder vuur te liggen. Voor- en tegenstanders zijn het er grosso modo over eens dat die wet rammelt. Maar wat er precies moet gebeuren, is onduidelijk. Al lijkt er wel enige overeenstemming te zijn dat een evaluatie zich opdringt.