Van “Yes, we did it” tot “De grootste gok van een generatie”: Britse kranten over de dag van de Brexit

Groot-Brittannië is vrijdagavond officieel niet langer een deel van de Europese Unie, de Brexit is volmaakt. Hoewel er nog maanden vol onderhandelingen aankomen, die zich als erg moeilijk aankondigen, tonen de voorpagina’s van de Britse kranten dat er euforie heerst bij de Britten. Al is ook hier en daar een kritische noot te lezen.

Foto: daily mail

“Dit is geen einde, maar een begin”: een wijzende Boris Johnson prijkt op de voorpagina van The daily telegraph. De premier zal het in zijn toespraak vrijdag hebben over “het begin van een nieuw tijdperk”, schrijft de krant, en dat tijdperk zal beginnen met een belastingvermindering om arbeiders de Brexit meteen in positieve zin te laten voelen.

Eenzelfde toon in Daily mail: “Een nieuw tijdperk voor Groot-Brittannië”. “Vandaag verlaat ons fiere land eindelijk de Europese Unie. We zullen nog steeds een vriend van Europa zijn, maar dan vrij en onafhankelijk, voor het eerst in 47 jaar.”

“Ons moment is gekomen”, bloklettert The sun. “Na 30 jaar weerstand tegen het sluimerende gevaar van een Europese superstaat, hebben de geweldige mensen van het Verenigd Koninkrijk eindelijk de Brexit rond gekregen.” De krant heeft het over de geboorte van een nieuw Groot-Brittannië en een verandering van koers die “alles beter zal maken”.

“Yes, we did it”, staat er dan weer op de voorpagina van The daily express. Die krant was net als enkele hierboven genoemde een fervent voorstander van de Brexit, en viert de historische dag met de kaart van het land gevuld met de krantenpagina’s waarin het de voorbije jaren voor de Brexit gepleit heeft. Er wordt ook al vooruitgeblikt naar de speech van Boris Johnson, die zal zeggen dat “een nieuw tijdperk van vernieuwing en verandering” aanbreekt voor de Britten.

(lees verder onder de foto)

Foto: The sun

Andere - ernstigere - kranten hebben het over een “sprong in het onbekende”, en blikken vooruit op de onderhandelingen die nu nog gevoerd zullen worden tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. The times schrijft dat Johnson een deal zou verkiezen zoals die tussen de EU en Canada. Het pakt ook wel uit met een knipoog, door uit te pakken met een bijlage ‘European escapes’. Daarin somt het plekjes op in de EU waar je heen kan om “de voeling met het continent niet te verliezen”.

The financial times vindt dat de grote dag moet aangevat worden met mix van spijt en optimisme. “Aanhangers van de Brexit zullen feesten in het centrum van Londen, terwijl anderen diep bedroefd zullen zijn.” Volgens de krant zal premier Johnson een serene toon hanteren in zijn toespraak.

De meest opmerkelijke voorpagina is wellicht die van The guardian. Daar is geen ruimte voor euforie, wel integendeel. “Klein eiland”, staat er in grote letters boven een foto van een Britse vlag op de kust. “Dit is de grootste gok van deze generatie”, schrijft de krant.