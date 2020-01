Hij was al de rijkste man ter wereld, toch werd Jeff Bezos 12 miljard euro rijker in een kwartiertje

Het was donderdagavond bijzonder fijn om Jeff Bezos te zijn. De oprichter, topman en mede-eigenaar van Amazon werd in een kwartier tijd 13,2 miljard dollar, da’s zowat 12 miljoen euro, rijker. Dat kwam omdat Amazon het erg goed doet op de beurs.

Zelfs voor de rijkste man ter wereld is 12 miljard niet bepaald een schijntje: zijn totale vermogen wordt geschat op 129,5 miljard dollar. Het grootste deel komt uit zijn belang van 12% in Amazon. De aandelen van de webwinkel werden donderdag nabeurs, na prachtige jaarcijfers, flink meer waard. Amazon is in zijn geheel nu meer dan 1 biljoen dollar waard.

Amazons jaarcijfers zijn ook goed nieuws voor Bezos’ ex-vrouw MacKenzie. Zij kreeg uit de gezamenlijke boedel 4% van alle Amazon-aandelen. Haar vermogen beloopt nu $37,1 miljard. Daarmee staat ze 24e op lijst van rijkste mensen op aarde.