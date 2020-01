Bölöni zag Club Brugge drie keer op rij niet winnen, maar… “Ik laat me niet beïnvloeden door de jongste resultaten”

Voor Antwerp breekt een zwaar vijfluik aan, met competitieduels tegen Club Brugge, Genk, Charleroi en Standard, én tussendoor misschien wel de belangrijkste match van allemaal: de bekerreturn tegen KV Kortrijk. Eerste halte is zondag het veld van de competitieleider. “Ik hoop dat mijn groep aan de druk weerstaat”, blikte Laszlo Bölöni vooruit.

Met drie kwartier vertraging meldde Bölöni zich vrijdagochtend aan op de Bosuil, voor een drukker bijgewoonde persbabbel dan gebruikelijk. Antwerp is dan ook de enige Belgische club die Club tot dusver een nederlaag aansmeerde. Over alle competities heen pakte slechts één team 6 op 6 tegen blauw-zwart. “Wie?”, vroeg Bölöni zich oprecht af. “PSG? Er is een klein verschil tussen ons en PSG, maar we gaan hetzelfde proberen te doen.” (lacht)

Leren uit het verleden

Aan vertrouwen alvast geen gebrek bij de spelers. “We willen Club Brugge een tik uitdelen”, klonk het onder meer na de winst tegen Zulte Waregem (2-1). Bölöni is op zijn hoede. “Ik hoop vooral dat mijn groep aan de druk weerstaat. Club zal er staan vanaf de eerste seconde, en spelen op het elan van zijn supporters. Daar waren we in het verleden niet altijd op voorbereid.” Vorig jaar verloor Antwerp er in de reguliere competitie nog met zware 5-1 cijfers.

Club Brugge kon zijn jongste drie wedstrijden niet winnen. Is dit hét moment om naar Jan Breydel te trekken? “Da’s natuurlijk relatief. Brugge blijft Brugge, de beste en ook de sterkste ploeg van het land, zowel op tactisch als fysiek vlak. Ik laat me niet beïnvloeden door de jongste prestaties.” De West-Vlamingen speelden woensdag nog op het veld van Charleroi (0-0), is die extra rust een voordeel voor Antwerp? Da’s gunstig voor ons, maar vier dagen om te herstellen volstaat in principe.”

De wintermercato

Verdediger Ava Dongo en doelman Davor Matijas kwamen de Antwerpse rangen al versterken. Met Alireza Beiranvand is nog een tweede keeper op komst, en ook belofteninternational Louis Verstraete (20) tekent voor 3,5 seizoenen + optie als hij slaagt voor zijn medische tests. Stuk voor stuk transfers met het oog op de toekomst. “Eigenlijk is er weinig veranderd. Da’s enerzijds niet goed, want je hoopt je altijd te versterken, en hiaten op te vullen. Maar anderzijds kost een nieuwkomer integreren ook tijd en energie. Dat kan dan weer de dynamiek in de groep verstoren. Die fout maakten we in het eerste seizoen na de promotie, waardoor we veel punten verloren. Een nieuwkomer moet er eigenlijk direct staan.” Over de komst van Verstraete is Bölöni alleszins tevreden. “Een jongen met atletisch vermogen, een goeie linkervoet en bovendien een belofte die makkelijk kan bevestigen. Da’s mooi voor het Belgische voetbal.”