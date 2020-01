In Halle stuurt Bpost de postbodes voortaan met de wagen op pad in plaats van met de fiets of bromfiets. “Postbodes moeten steeds meer pakjes bezorgen en die krijgen ze niet mee op een gewone fiets”, klinkt het bij Bpost. Al hoopt het bedrijf snel met milieuvriendelijkere oplossingen te komen.

De postbode met zijn kepie die rondfietst met volgeladen fietstassen, dat is verleden tijd in Halle. Bpost besliste om voortaan alle post daar te laten bedelen met de wagen. “Het probleem in Halle is ...