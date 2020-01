Gevangeniswezen reageert op heisa rond kasteelmoord: “Verlof toekennen is een recht”

Ruiselede / Wingene - Het Gevangeniswezen benadrukt dat het bekomen van penitentiair verlof volgens de wet een recht is, geen gunst . “Het parket is vooraf wél op de hoogte gebracht.”

“Het gevangeniswezen kan niet ingaan op individuele dossiers van veroordeelden maar wenst de wettelijke procedures te duiden inzake het toekennen van penitentiair verlof”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver. “De wet bepaalt dat één jaar voor de tijdsvoorwaarde voor een voorwaardelijke invrijheidstelling de veroordeelde penitentiair verlof kan ondergaan. Dit betekent dat hij maximum 3 x 36 uren per semester kan doorbrengen buiten de gevangenis. De toekenning van penitentiair verlof valt onder de taken van het gevangeniswezen.”

“Verlof is recht, geen gunst”

“Het bekomen van een penitentiair verlof is volgens de wet een recht. Dit betekent dat wanneer iemand voldoet aan de voorwaarden van de wet.” Concreet, klinkt het, gaat het om “uitbouw reclasseringsdossier, geen tegenaanwijzingen van nieuwe feiten, vluchten en het verontrusten van slachtoffers het verlof dient te worden toegekend na grondig psychosociaal onderzoek.”

“De periodieke uitgaansvergunningen van enkele uren tijdens de dag worden slechts toegekend voor heel specifieke redenen in het kader van de voorbereiding van de maatschappelijke re-integratie zoals bijvoorbeeld voor het opstarten van gespecialiseerde psychologische begeleiding en therapie buiten de gevangenismuren. De maatschappij en de slachtoffers zijn erbij gebaat dat veroordeelden die vrij komen op tijd goed begeleid worden.”

“Gerecht vooraf op hoogte gebracht”

“Bij het toekennen van penitentiair verlof worden de diensten die slachtoffers begeleiden en het parket geconsulteerd”, stelt Van De Vijver. “Het verloop van de procedure voor het toekennen van uitgaansvergunningen en verloven door de penitentiaire administratie is volkomen wettelijk verlopen en gestoeld geweest op doorgedreven feitelijke en psychosociale analyse. De bevraging van de bevoegde diensten inzake slachtofferonthaal met betrekking tot het feit of slachtoffers zich in het kader van deze procedures hebben gemanifesteerd en, in voorkomend geval, slachtoffergerichte voorwaarden hebben voorgesteld, maakt deel uit van de samenstelling van het dossier.”

Voorwaardelijke invrijheidsstelling? “Ten vroegste na 1/3de uitzitten straf”

“Een veroordeelde komt in aanmerking voor een voorwaardelijke invrijheidstelling na 1/3 van de uitvoering van zijn straf. Een veroordeelde kan tegen dan een verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling indienen bij de strafuitvoeringsrechtbank (SURB). Op dat moment bekijkt de SURB of er een gedegen reclasseringsplan is en of er geen tegenaanwijzingen zijn zoals het gevaar op recidive, het vluchtgevaar en het gevaar dat de slachtoffers zouden lastig gevallen worden. Een voorwaardelijke invrijheidstelling betekent dat de veroordeelde buiten de gevangenis mag verblijven, mits het respecteren van voorwaarden tijdens een proeftermijn.”