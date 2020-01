Tom Jones mag allerlaatste Suikerrock afsluiten

Tienen - Tom Jones wuift op 2 augustus Suikerrock in Tienen uit. Na het concert van de Britse popzanger valt het doek over het driedaagse muziekfestival. Dat maken de organisatoren vrijdag bekend.

Suikerrock vindt dit jaar plaats van vrijdag 31 juli tot zondag 2 augustus. Het wordt een speciale editie in hartje Tienen, want de 34ste is meteen ook de laatste. De organisatoren beslisten begin december vorig jaar om de handdoek te gooien, officieel door gebrek aan respect van het stadsbestuur. Het dispuut ging om financiële en logistieke steun.

Afsluiter van de ‘farewell edition’ wordt Tom Jones, die in juni 80 jaar wordt. De slotdag wordt omgedoopt tot familiedag met voorts ook De Kreuners, Peter Koelewijn & The Rockets en Mathias Vergels op de affiche. Het wordt een afscheid door de oudjes, want ook Peter Koelewijn mag eind dit jaar tachtig kaarsjes uitblazen. Voorafgaand aan het eigenlijke festival vindt op donderdag 30 juli een afscheidsfuif plaats.

De affiche moet de volgende weken en maanden nog vorm krijgen. Voor de openingsavond staan alvast The Sisters of Mercy geprogrammeerd.