Groei economie eurozone komt bijna tot stilstand

De economie van de eurozone is in het vierde kwartaal van 2019 bijna tot stilstand gekomen, met slechts een groei van 0,1 procent op kwartaalbasis. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige schatting. Het gaat om de zwakste groei sinds 2013, mede vanwege de wereldwijde handelsspanningen en onzekerheid rond de Brexit. Voor heel 2019 bedroeg de groei 1,2 procent.

Economen hadden verwacht dat de negentien landen van de eurozone een gezamenlijke groei van 0,2 procent zouden laten zien. Voor de gehele Europese Unie van 28 landen werd ook een economische groei van 0,1 procent op kwartaalbasis gemeld, tegen 0,3 procent in het voorgaande kwartaal. Ook in de eurozone bedroeg de groei in het derde kwartaal nog 0,3 procent.

Eerder op de dag bleek al dat in Frankrijk en Italië onverwacht sprake was van economische krimp van respectievelijk 0,1 en 0,3 procent. In Frankrijk ging het om de eerste krimp in drie jaar, in Italië was het meer dan een jaar geleden dat de economie nog kromp. In Spanje trok de groei juist iets aan in het afgelopen kwartaal.

Over heel 2019 liet de economie van de eurozone een groei zien van 1,2 procent en voor de EU van 1,4 procent, aldus Eurostat. Dat was respectievelijk 1,8 en 1,9 procent in 2018. Het Europese statistiekbureau komt later met nieuwe schattingen en meer details over de economische ontwikkeling.

Economen denken dat de economie van de eurozone en de EU weer kan gaan aantrekken, mede omdat de onzekerheid over de Brexit is afgenomen, terwijl ook de handelsspanningen zijn verminderd dankzij de voorlopige handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Wel zijn nieuwe risico’s ontstaan zoals de uitbraak van het nieuwe coronavirus.