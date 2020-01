Vrancken: “AA Gent is aan het vlammen en draait nog beter dan Club”

Na een kort intermezzo in Charleroi moet KV Mechelen zaterdagavond opnieuw vol aan de bak. Tegenstander in het AFAS Stadion is AA Gent, tweede in de stand en dé ploeg van het moment. “Om tegen hen iets te rapen, moeten we top zijn”, beseft Wouter Vrancken.

De laatste competitienederlaag van de Buffalo’s dateert alweer van vijf speeldagen geleden, uit bij KV Oostende (2-1). Vooral de klinkende 4-1 overwinning tegen Genk vorige week maakte indruk. “AA Gent draait goed, en eigenlijk beter dan Club Brugge momenteel”, aldus Vrancken. “Terwijl bij Brugge wat twijfel in het spel sluipt, is Gent aan het vlammen. Ik plaats de kernen van die twee clubs boven de rest. Om tegen hen iets te rapen, moeten we top zijn.”

Vijf op een rij?

De laatste keer dat de Buffalo’s nog kwamen winnen in Mechelen dateert van 2013. Nadien volgden vier duels zonder blauw-witte driepunter. “Statistieken zijn er om te verlengen of te doorbreken. Wij hopen het rijtje nog wat langer te maken.” (lacht) In Gent verloor Mechelen met zware 3-0 cijfers. Heeft Vrancken uit die afstraffing iets geleerd? “Gent is dit seizoen onklopbaar in eigen huis, maar ook wij schoten in de passing tekort. Als je in balbezit constant balverlies lijdt, heb je geen verhaal. Enkel indien we zelf ons hoogste niveau halen, liggen er kansen.”

Terwijl de PO1-concurrenten zich volop versterkten, bleef het Achter de Kazerne opvallend rustig. “Eigenlijk is er geen mercato geweest”, analyseert Vrancken de maand januari. “Ik gaf het eerder al aan: als er geen bepalende spelers vertrokken, hoefde er voor mij niets bij te komen. Da’s ook gebleken. Als trainer hoop je natuurlijk altijd op meer, maar onze ambitie was uiteindelijk een rustig seizoen draaien. In dat opzet zijn we geslaagd. Anderlecht en Zulte Waregem versterken zich volop in functie van Play-off 1. Wij proberen met dezelfde spelers opnieuw in de goede flow te geraken.”

Lucas Bijker is weer fit. Foto: Photo News

Bijker opnieuw inzetbaar

Na een volledige trainingsweek zit Bijker (hamstrings) opnieuw in de selectie. Op Van Damme (rib) is het nog een weekje wachten. De sterkhouder op het middenveld laat maandag een nieuwe scan nemen. Als die positief is, hervat de Waaslander dinsdag met de groep. De Bie is verlost van zijn adductorenzorgen. Lemoine (lies) revalideert verder.