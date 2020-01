Nog geen Eden Hazard in Madrileense derby

De Madrileense stadsderby tegen Atlético van komend weekend lijkt te vroeg te komen voor Eden Hazard, die nog maar sinds donderdag terug met de groep traint bij Real na een stevige enkelblessure. “Ik zal nooit een risico nemen met een speler”, liet Real-coach Zinédine Zidane vrijdag duidelijk verstaan.

“Stap voor stap werkt Eden aan zijn terugkeer. Iedereen wil natuurlijk spelen, maar risico’s zullen we dus niet nemen”, verklaarde de coach van Real Madrid. De competitiewedstrijd van 9 februari tegen Osasuna lijkt haalbaarder voor de aanvoerder van de Rode Duivels. Op die manier heeft Hazard ook nog enkele wedstrijden om zijn goede vorm te vinden voor de clash met Manchester City in de achtste finales van de Champions League. Na Osasuna speelt de Koninklijke nog thuis tegen Celta en op verplaatsing bij Levante.

Zinédine Zidane tijdens het perspraatje op vrijdag. Foto: EPA-EFE

Eden Hazard liep op 26 november in de thuiswedstrijd van de Champions League tegen PSG (2-2), na contact met collega-Rode Duivel Thomas Meunier, een barstje in de rechterenkel op. Sindsdien stond de topaankoop van de Madrilenen van afgelopen zomer aan de kant. Vorige week donderdag trainde hij voor het eerst buiten met de bal, nadien werd de intensiteit opgedreven. Zonder hem deed Real het de voorbije weken verre van onaardig. De Madrilenen wonnen de Spaanse Supercup en schoven in de competitie naar de koppositie, met drie punten voorsprong op Barcelona.