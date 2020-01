Rusland bevestigt eerste twee gevallen van coronavirus, Belgische posten in China sluiten tijdelijk de deuren

Bij twee Chinese burgers in Siberië is besmetting met het coronavirus vastgesteld, de eerste twee bevestigde gevallen in Rusland. Moskou heeft ook de evacuatie van Russische burgers uit verschillende Chinese gebieden bevolen vanwege de epidemie. De Belgische ambassade in Peking en de consulaten-generaal in Shanghai en Guangzhou sluiten dan weer tot 10 februari hun deuren voor het publiek.

Volgens vicepremier Tatiana Golikova bevindt een van de patiënten zich in de regio Transbaikal, die grenst aan China, en de andere in de regio Tjoemen, die grenst aan Kazachstan. Het gaat om Chinese burgers. Rusland had de grens met China - zo’n 4.250 kilometer lang - donderdag al gesloten.

Foto: Photo News

Ook Singapore en Mongolië sluiten grenzen

En ook Singapore en Mongolië sluiten hun grenzen voor alle reizigers uit China. Singapore had tot nu toe enkel reizigers uit de Chinese regio Hubei de toegang verboden. Het is vanuit Hubei dat het nieuwe coronavirus zich heeft verspreid. De stadstaat versterkt nu dus de maatregelen nadat de Wereldgezondheidsorganisatie donderdag de “internationale noodtoestand” had afgekondigd vanwege de epidemie.

Mongolië had eerder al verboden om de grens met China met de auto over te steken. Ook sloot het scholen en schortte het evenementen op, ook al is er officieel nog geen enkele besmetting vastgesteld. Tot 2 maart zal Mongolië niemand het land nog binnen laten vanuit China, zegt de regering in een persbericht. Mongoolse burgers mogen in die periode evenmin naar China reizen. Ze krijgen nog tot 6 februari de tijd om terug te keren uit China. Daarna kunnen ze enkel nog gebruikmaken via één toegangspunt voor spoorverkeer of via de luchthaven van Ulaanbaatar.

Belgische posten in Peking, Shanghai en Guangzhou sluiten de deuren

De Belgische ambassade in Peking sluit tot 10 februari de deuren voor het publiek. Ook de consulaten-generaal in Shanghai en Guangzhou zijn tot die datum niet langer publiek toegankelijk. De drie Belgische posten blijven wel nog altijd een “(beperkte) bijstand” aanbieden, klinkt het in een e-mail aan de Belgen ter plaatse. De wachttelefoons van de drie verschillende posten blijven ook bemand.

Buitenlandse Zaken bevestigt dat de posten sluiten voor het publiek. De Chinese autoriteiten namen enkele maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die maatregelen gelden ook voor het lokale Chinese personeel van de Belgische posten. “Zij mogen niet werken tot en met 9 februari middernacht”, aldus woordvoerder Arnaud Gaspart van de FOD. Daarom is beslist om de posten te sluiten voor het grote publiek tot 10 februari.

“Ons Belgisch diplomatiek personeel blijft wel werken”, aldus nog de woordvoerder. “Belgen die diplomatieke bijstand nodig hebben, kunnen dus telefonisch of per e-mail terecht bij de posten.” Indien nodig, kan ook ad hoc bekeken worden of Belgen naar de posten ter plaatse kunnen, zoals voor documenten. Het lokale Chinese personeel is onder andere nodig om mensen te ontvangen en de loketten te bemannen.

Website en callcenter geopend

Sinds vrijdag is ook een website met informatie over het coronavirus actief, en maandag opent een tweetalig callcenter.