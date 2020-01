Clement over nieuwe spits: “Altijd interessant om een aanvaller te hebben die al twee keer scoorde tegen Antwerp”

Het was de laatste weken volgens Philippe Clement geen prioriteit, zo’n nieuwe bonkige spits. Toch is de Brugse coach maar wat blij dat zijn nieuwe doelpuntenmaker gearriveerd is. Dat werd niet Adolfo Gaich, wel Michael Krmencik. “We zijn een tijdje bezig geweest om een profiel binnen te halen dat we nog niet hadden”, aldus de Brugse coach.

“Uiteindelijk zijn we zo bij Krmencik terechtgekomen”, zegt Clement. Dan toch. Club haalde uiteindelijk een sterke Tsjech en dus geen dure Argentijn binnen. De 6 miljoen euro die Club neertelt voor de international staat in schril contract met het prijskaartje van minstens 15 miljoen euro voor Gaich. “Club kende hem al lang en er was vroeger al interesse om hem binnen te halen”, weet Clement. “Hij heeft vrijdagochtend meegetraind, maar ik heb hem niet alles laten meedoen. Donderdag was zwaar voor hem: fysieke testen, reizen… Of hij zondag kan spelen? We hopen eerst dat hij speelgerechtigd raakt. Maar een aanvaller die dit seizoen al twee keer scoorde tegen Antwerp, is altijd interessant om mee te nemen.” Krmencik trof twee keer raak met Viktoria Plzen in de kwalificaties voor de Europa League tegen The Great Old. Verwacht wordt dat hij zondag in de kern zit.

Verhaal Vossen is duidelijk

Ook op uitgaand vlak was Club actief. Jelle Vossen en Dion Cools - in 2018 nog kampioenenmakers, dit seizoen compleet uit beeld verdwenen - zoeken andere oorden op. Vossen trekt naar Zulte Waregem, Cools staat dicht bij het Deense Midtjylland. “Het verhaal van Jelle is duidelijk. Ik was heel tevreden over zijn instelling en inzet op training, maar door de ontwikkeling van anderen kon hij weinig speelminuten verzamelen. Zijn beste positie is rond een centrale spits. Maar daar hebben we Tau, Schrijvers en nu ook De Ketelaere al. Aangezien vooral Siebe en Charles belangrijk zijn op lange termijn, willen we daar verder investeren. Ik heb alle begrip voor de beslissing van Jelle om elders opnieuw te spelen.” Voor Cools is het verhaal in Westkapelle al even voorbij. “De concurrentie was natuurlijk niet min. Kossounou brak door, maar ook Mata en Diatta spelen op zijn positie. Dion had mij ook zelf aangegeven dat het misschien tijd was om andere lucht op te snuiven.” Bij Club geeft men ook aan dat, zonder grote verrassingen, de wintertransferperiode in Westkapelle definitief voorbij is.

Antwerp past zich graag aan

Je zou het haast vergeten, maar na al de transferdrukte staat er zondag ook een onvervalste topper op het programma. Club Brugge-Antwerp, de leider tegen de uitdager. The Great Old is tot op heden de enige ploeg die Club dit seizoen al kon verslaan. Clement weet dus wat hem te wachten staat. “Ze passen zich graag aan. En we weten dat we geen tien kansen zullen krijgen, dus efficiëntie is belangrijk.” Indien Club voor het eerst in vier wedstrijden wint, loopt het twaalf punten - straks zes in PO1 - uit op Antwerp. “We hebben vooral heel veel honger, want Antwerp is de enige ploeg die ons in de competitie al kon kloppen. Over het klassement wil ik nog geen uitspraken doen. Daar kijken we pas naar na 30 speeldagen in de reguliere competitie.”