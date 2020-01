Alexander De Croo: “Vertrek van de Britten is geen goede zaak voor intern machtsevenwicht in EU”

Dat de Britten uit de Europese Unie verdwijnen is geen goede zaak voor het interne machtsevenwicht. Dat zei minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) vrijdagochtend aan LN24. “We voelen dat de as Frankrijk-Duitsland belangrijker wordt, en dat is niet goed voor België. We gaan terug naar een Europa waar Frankrijk en Duitsland van alles kunnen beslissen, en de anderen enkel maar kunnen volgen.”

Straks om middernacht is het zover: ruim 3,5 jaar na het Brexit-referendum, trekken de Britten de deur van de Europese Unie achter zich dicht. Minister van Financiën Alexander De Croo heeft daar gemengde gevoelens bij, zei hij vrijdag tijdens een gesprek bij LN24. “We hebben dit niet gewild, maar langs de andere kant zien we dat de overblijvers elkaar hebben teruggevonden over wat belangrijk is voor Europa”, aldus de Open VLD’er. “Het idee was dat we totaal verdeeld zouden zijn, maar het omgekeerde is gebeurd: de interne markt is zo belangrijk, dat zelfs Hongarije en Polen daarvan zeggen: dat kunnen we niet kwijtraken. De waarde van Europa is concreter geworden.”

Tegelijkertijd veroorzaakt de Brexit wel degelijk problemen, en dan vooral voor de interne besluitvorming in de EU, vindt De Croo. “De machtsbalans op Europees niveau, in de Eurogroep of in de Raad, zal veranderen. Ik had de Britten persoonlijk graag aan tafel. Ze waren liberaal, voor de vrije markteconomie”, klonk het. “We voelen dat de as Frankrijk-Duitsland nu belangrijker wordt, en dat is niet goed voor België. We gaan terug naar een Europa waar Frankrijk en Duitsland van alles kunnen beslissen, en de anderen enkel maar kunnen volgen.”

De Croo pleit voor een zo nauw mogelijke relatie tussen Brussel en Londen in de toekomst. “Het Britse eiland gaat geografisch niet bewegen. Het zou niet intelligent zijn van de Europeanen om de Britten nu zo ver weg mogelijk te houden.” Tegelijkertijd moet het Verenigd Koninkrijk zich dan wel aanpassen aan de Europese regels. “We kunnen iemand niet de voordelen van de interne markt geven zonder iets bij te dragen. Dat is geen simpel evenwicht.”

De waarschuwing van Jambon

Vlaams minister-president Jan Jambon waarschuwt dan weer voor “een enorm economisch verlies voor Vlaanderen” bij een ‘no-deal Brexit’. “Hoezeer ik de beslissing van de Britten ook respecteer, hun vertrek zal een groot gemis betekenen voor Vlaanderen en voor de gehele Europese Unie”, stelt Jambon. “Een no-deal Brexit zorgt in Vlaanderen voor een verlies van 2,5 procent van het bbp en 28.000 jobs. Dat scenario moet dus absoluut worden vermeden.”

Maar ook als de EU er in slaagt een akkoord te onderhandelen, zullen er negatieve gevolgen zijn voor Vlaanderen. “In het geval van een klassiek vrijhandelsakkoord zou de Vlaamse economie nog steeds een verlies van 1,8 procent van het Vlaams bbp te verwerken krijgen. Ik pleit dan ook voor een zo ambitieus mogelijke relatie met de Britten, zonder barrières. Ook de samenwerking op het vlak van veiligheid, onderzoek, onderwijs, landbouw, visserij, mobiliteit, enzovoort moet worden verdergezet.”

De vijf prioriteiten van Crevits

Minister van Economie Crevits stelt vijf prioriteiten voorop. “Oneerlijke concurrentie tegengaan, streven naar een blijvende succesvolle samenwerking op het vlak van onderzoek, zorgen voor vlotte economische migratie, behoud van vlotte import- en exportstromen, maar zeker ook onderhandelen over een duurzaam akkoord voor onze visserijsector.”

De Vlaamse regering dringt bij de EU aan op een Brexit-garantiefonds, om de negatieve socio-economische gevolgen te beperken voor de meest getroffen Europese regio’s. “Ik zal de komende maanden op elk niveau en met alle mogelijke kracht ijveren om deze Vlaamse prioriteiten uitdrukkelijk onder de aandacht te brengen.”