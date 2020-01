Brexiteers verlaten Brussel in feeststemming: “We hebben onze plicht gedaan”

Vrijdagavond om klokslag middernacht is het zover en verlaat een lidstaat voor het eerst in de geschiedenis van het Europese samenwerkingsproject de Europese Unie. Voor heel wat Europeanen - waaronder ook Britten - is dat niet echt reden tot feestvreugde. Dat gevoel wordt niet gedeeld door leden van de Brexit Party die in het Europees Parlement zetelen. Vrijdag vertrokken zij met opperbest humeur en veel poeha richting de Eurostar om de Brexit-feestelijkheden in Londen bij te wonen. “We hebben onze plicht gedaan, onze oogst is thuis, nu zijn we weg”, klonk het.