Jess Thorup ziet nieuwe uitdaging voor Buffalo’s: “Geen angst voor fysieke tegenstander zoals Mechelen”

“Na twee overwinningen hebben we veel vertrouwen getankt. Vorige week tegen Genk was misschien wel één van onze beste duels sinds ik hier aan de slag ging”, aldus een bijzonder opgetogen Jess Thorup daags voor de partij tegen KV Mechelen. Daar wil de coach van AA Gent zijn ploeg zaterdag opnieuw gewoon zien winnen.

“We kenden een perfecte start na de winterstop”, aldus Thorup. “Nu staan we voor een belangrijke, maar moeilijke partij. Na twee overwinningen mogen we nu niet denken dat het zomaar los zal lopen. Je moet voor elk punt knokken. En daarom moet iedereen de voeten op de grond houden.”

Mechelen misschien wel moeilijkste

“We werken match per match en moeten niet teveel denken aan Play-off 1. Eerst hebben we nog zeven competitieduels en twee Europese wedstrijden. En de moeilijkste kan misschien wel deze van zaterdag in Mechelen zijn”, klinkt de Deense coach van de Buffalo’s opvallend voorzichtig. “Maar als we op ons elan kunnen doorgaan, dan zit er zeker iets in. Dat niveau moeten we elke wedstrijd proberen te halen, zowel uit als thuis. En dan kunnen we veel matchen winnen. Dat is nu het belangrijkste: niemand mag denken dat het wel los zal lopen.”

Feest: de Buffalo’s wonnen met 4-1 van Genk na een uitstekende tweede helft. Foto: Photo News

Voor Nieuwjaar kende AA Gent nog net iets te vaak partijen waarbij het team onnodig punten verspeelde. Ook fysiek sterke tegenstanders bracht hen regelmatig in de problemen. Maar ook op dat vlak zag Thorup zijn team evolueren: “Toen hadden we ook goede periodes maar botsten we op teams zoals Oostende. Dat bleken de moeilijkste duels voor ons. En daarom moeten we nu ook in Mechelen tonen dat we een topteam zijn. Die duels moet je ook winnen. Je kunt niet aan 70 procent een match winnen in België. Dat hebben we nu wel al geleerd. Natuurlijk zullen we wel eens een mindere dag hebben maar die moet je tot een minimum beperken.”

Agressieve match

En daarom is Thorup duidelijk ook op zijn hoede voor Malinwa dat heel graag er al eens de beuk in gooit naar het beeld van ex-Buffalo Wouter Vrancken die nu bij KV op de bank zit: “Mechelen dat thuis speelt, is ook altijd een garantie op een zeer agressieve tegenstander. We hebben ons daar niet echt specifiek op gewerkt maar we hebben veel tijd besteed aan hoe we ons kunnen voorbereiden om klaar te zijn voor Play-off 1. Dan start een nieuwe competitie met enkel maar duels aan hoge intensiteit.”