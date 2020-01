Vijf doden bij explosie in metaalfabriek in Rusland

Bij een explosie in een fabriek voor metaalbewerking ten zuiden van Moskou zijn vrijdag vijf personen om het leven gekomen. Verschillende anderen raakten gewond, zeggen de autoriteiten. Het ongeluk gebeurde bij de bouw van een nieuwe hal. Een deel van het dak stortte in.

Op beelden van de plaats van het ongeval was te zien hoe grote metalen platen op grond lagen. De onderzoekers gaan na of de explosie door laswerkzaamheden is veroorzaakt. Het ongeval gebeurde in Mzensk, een industrieel centrum ongeveer driehonderd kilometer van Moskou.