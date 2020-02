Zware brand in kasteel van Viane

Geraardsbergen / Viane - Het leegstaande en verkommerde kasteel Blondel de Beauregard werd vrijdag zwaar getroffen door een brand. Het dak en koepel gingen in de vlammen op. Het lijkt de doodsteek van wat ooit de parel aan de kroon was van Viane.

Vrijdagnamiddag werd er rook opgemerkt in het hoofdgebouw van het kasteeldomein van Viane. De Geraardsbergse brandweer rukte meteen uit en stelde bij aankomst vast dat het om een uitslaande brand ging in de dakconstructie. Het vuur werd aangewakkerd door de wind en dus werden de grote middelen ingezet om de brand onder controle te krijgen. De Geraardsbergse spuitgasten kregen versterking van hun collega’s van Tollembeek, Denderleeuw en Aalst. Ook de brandweer van de Henegouwse buurstad Lessen kwam ter plaatse.

Krakers

Omdat er soms krakers in het pand verblijven werd meteen nagekeken of er niemand aanwezig was maar dat bleek niet het geval. Het bleef dus bij materiële schade maar die was enorm. De dakpartij en koepel konden niet gered worden. Binnenin was het eerder al een puinhoop omdat de broodnodige restauratie uitbleef. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

De brand raakt de Vianenaars heel diep. “Ons verleden gaat letterlijk in vlammen op” meent Anne-Marie Vanden Herrewegen. “Het kasteel is ons erfgoed en we hadden nog hoop dat het ooit gerenoveerd zou worden. Maar dat lijkt door de brand nu heel veraf. Het was binnenin wel vervallen maar er waren nog mooie delen.”

Een buurtbewoner was onlangs nog op verkenning geweest in het historische pand. “Binnenin was alles uitgebroken, zelfs de monumentale houten trap had men weggehaald. Jammer, ooit bruiste het hier van het leven.”

Dat beaamt burgemeester Guido De Padt (Open VLD), die zelf van Viane afkomstig is. “Ik ben aangeslagen door die vreselijke brand. Het kasteel zit in de genen van de Vianenaren. Op het domein gingen we voetballen en spelen en heel wat trouwers en communicanten vierden er hun feest.”

Het kasteel Blondel de Beauregard, beter gekend als ‘het kasteel van Viane’, werd opgetrokken in de 18de eeuw. Sinds 1977 is het een beschermd monument en vanaf 2009 bouwkundig erfgoed. De twee huidige Nederlandse eigenaars kwamen niet verder dan de renovatie van het dak en wat opkalafaterwerk. De bouwkundige toestand van het ooit prachtige kasteelgebouw ging zienderogen achteruit.

De inspectie Onroerend Erfgoed ging in 2016 van start met een burgerlijke procedure om de eigenaars van het verwaarloosde kasteel aan te zetten tot renovatie. Burgemeester De Padt drong vaak aan bij het parket. De eigenaars werden in september 2018 door de rechtbank van eerste aanleg veroordeeld tot elk een boete van 24.000 euro. Er was ook een dwangsom opgelegd. De eigenaars gingen in beroep, de zaak wordt in februari door het hof van beroep behandeld.