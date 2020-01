Geen vaste werkplek? Dan stijgt uw verplaatsingsvergoeding binnenkort met 20 procent!

Voor de zowat 200.000 werknemers in ons land zonder vaste werkplek, zoals arbeiders in de bouwsector, stijgt de verplaatsingsvergoeding binnenkort met twintig procent. Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist, zegt minister Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD).

De verplaatsingsvergoeding stijgt van 13,16 naar 15,79 eurocent per kilometer en is vrijgesteld van sociale bijdragen. “Voor wie zich veel moet verplaatsen voor het werk, vormt dit een welkom extraatje”, zegt minister De Block. “Ik ken het voorbeeld van een elektricien bij wie de netto vergoeding zal stijgen van 190 naar 230 euro per maand”.

De huidige vergoeding werd sinds begin 2009 niet aangepast. De verhoging is een aanpassing aan de gestegen levensduurte en komt er op voorstel van de sociale partners. De hogere vergoeding treedt in werking op de eerste dag van de maand na de publicatie in het Staatsblad.