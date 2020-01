Belgische militairen in Mali hernemen volgende week hun patrouilles: “Ze hebben zich over shock na explosie gezet”

De Belgische militairen in Mali hernemen volgende week hun patrouilles in de regio Gao. Die patrouilles waren onderbroken na de explosie op 24 januari waarbij drie Belgische militairen gewond raakten. De militairen stellen het goed, aldus kapitein-ter-zee Carl Gillis, hoofd operaties bij de staf Defensie.

Het incident gebeurde op vrijdag 24 januari. De Belgische militairen van de VN-vredesmissie in Mali MINUSMA voerden een verkenningsopdracht uit ten oosten van Gao. Kort na 17 uur lokale tijd reed hun Dingo-voertuig op een geïmproviseerd explosief apparaat op enkele kilometers van het kamp Castor, waar de militairen zijn gelegerd.

Drie Belgische militairen raakten gewond, van wie twee lichtgewond. “Een van hen had twee gebroken voeten”, aldus Gillis tijdens een persconferentie in Brussel. “In minder dan een uur is hij overgebracht naar een Frans veldhospitaal en vervolgens geopereerd. Hij is in minder dan 24 uur naar België gerepatrieerd.”

LEES OOK. De dodelijkste actieve VN-missie en wij zitten er middenin: hoe het kruitvat Mali volledig explodeerde (+)

De twee andere gewonden zijn niet naar het ziekenhuis overgebracht en bleven bij het detachement. Twee uur na het incident waren ze opnieuw in het kamp. “Het detachement was geschokt, maar de militairen stellen het goed en hebben zich over deze gebeurtenis gezet”, aldus nog het hoofd operaties. “Ze hebben de wens uitgedrukt om de patrouilles zo snel mogelijk te hernemen.”

Het geraakte voertuig is gedeeltelijk verwoest, maar de cabine waarin de militairen zaten, is intact. Het Duitse commando voerde de eerste expertises uit op het voertuig, om het type en de aard van het IED vast te stellen. Het voertuig zal ook nog in België worden onderzocht om de schade te bepalen en de uitrusting te verbeteren.

Onderzoek

Aangezien het incident terroristisch van aard is, is het federaal parket een onderzoek gestart. Op 1 januari raakten ook al twee Belgische militairen in Mali lichtgewond na een ontploffing van een bermbom.

In 2019 noteerde de MINUSMA 182 ongevallen met IED’s in Mali, drie of vier per week. De twee incidenten in het begin van het jaar zijn de eerste waarbij Belgische militairen zijn betrokken. Defensie stelt vast dat de veiligheidssituatie verslechtert in Mali, maar ook in de buurlanden Niger en Burkina Faso.

200 doden sinds begin VN-missie

Sinds het begin van de VN-missie in Mali zijn meer dan 200 soldaten gesneuveld, onder wie 60 tijdens de 18 maanden dat België het commando had. “Maar de legers van andere landen hebben niet dezelfde uitrusting als dat van ons”, aldus Gillis. “De Dingo heeft het leven van onze militairen gered.”

In Mali bevinden zich op dit moment in totaal 100 Belgische militairen, onder wie 90 in het kader van de vredesmissie van de Verenigde Naties in Mali. De overige tien nemen deel aan de Europese trainingsmissie die het Malinese leger opleidt (EUTM Mali).