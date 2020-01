Trucker negeert tal van verkeersborden en rijdt zich hopeloos vast

Beveren-Waas / Waasmunster - Op sociale media circuleren vrijwel dagelijks foto’s uit de Waaslandhaven van veelal Oost-Europese vrachtwagenbestuurders die zich vast rijden in de bermen naast de wegen in de haven, maar een Roemeense trucker maakte het vrijdagochtend wel erg bont.

De man reed met zijn veertigtonner eerst door het dorpscentrum van Kallo. Omdat de Fabriekstraat onderbroken is door wegenwerken moest de man een andere weg kiezen. Hij volgde blindelings zijn GPS en reed de Beversedijk op. Aan het einde van de weg negeerde hij nogmaals twee verbodsborden en reed hij een smal brugje op.

Foto: bfs

Ver kwam hij echter niet, want de man reed zich vast tussen de betonnen muurtjes van het brugje. Bij het manoeuvreren liep de truck aan beide kanten schade op. Tot overmaat van ramp sloegen beide brandstoftanks lek en stroomden tientallen liters diesel in het veld naast de weg.

De brandweer moest ter plaatse komen om de gelekte brandstof op te kuisen en de resterende brandstof in de tanks over te pompen. De chauffeur was op weg naar de firma Van Moer met 24 ton papier. Om de vrachtwagen te kunnen takelen moest de lading eerst overgeladen worden, pas daarna kon het voertuig zelf weggesleept worden. De Roemeen zal zelf moeten opdraaien voor de takelkosten en die kosten van die brandweerinterventie. Daarenboven krijgt de man ook PV’s voor het negeren van meerdere verbodsborden.