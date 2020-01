Vorig jaar topschutter in de UEFA Youth League, nu wintertransfer van... Union

1B-club Union huurt voor de rest van het seizoen Charlie Brown van Chelsea. De twintigjarige Engelse aanvaller was vorig seizoen voor de Blues nog topschutter in de UEFA Youth League, waar de Londense club de finale haalde.

Doorbreken in het eerste elftal van Chelsea zat er echter nog niet meteen in. Brown is de derde inkomende transfer voor de Brusselaars deze wintermercato. Eerder kwam ook verdediger Sébastien Pocognoli (Standard) en aanvaller Aron Sigurdarson (IK Start) de club al versterken.

Union staat in de tweede periode voorlopig zesde, op vier punten van koploper Virton. In de eerste periode eindigden de Brusselaars als vierde.