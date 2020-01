12 Belgen worden zondag gerepatrieerd uit China, daarna twee weken in quarantaine in Militair Hospitaal

12 Belgen worden zondag met een Franse evacuatievlucht vanuit het Chinese Wuhan, het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus, naar ons land gerepatrieerd. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block vrijdag bekendgemaakt. De gerepatrieerde Belgen zullen na aankomst 14 dagen in quarantaine worden gehouden in het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek.

De Belgen in Wuhan kregen de afgelopen dagen de vraag of ze vrijwillig naar België gerepatrieerd wilden worden. Momenteel hebben 12 Belgen aangegeven dat ze op dat voorstel willen ingaan. De mogelijkheid bestaat dus dat er nog landgenoten in de stad aanwezig blijven, die niet zijn ingegaan op de vraag van de Belgische ambassade.

Een Frans vliegtuig vertrekt vrijdagavond vanuit Parijs naar Wuhan, om er naast de 12 Belgen ook een onbekend aantal Fransen, 23 Nederlanders, 11 Denen, 5 Tsjechen en 2 Slovaken op te halen. Alle passagiers op de vlucht zullen maskers moeten dragen. Dat vliegtuig zal zondag eerst terug naar de luchthaven van Istres (nabij Marseille) vliegen, waar de Franse passagiers opgevangen zullen worden. Daarna vliegt het toestel door naar de militaire luchthaven van Melsbroek om de Belgen af te zetten. Daarna zullen de andere Europeanen naar hun landen van herkomst overgebracht worden.

De Franse evacuatievlucht zal naar de militaire luchthaven van Melsbroek vliegen. Foto: Olivier Mathys

Quarantaine

Na aankomst in Melsbroek zullen de 12 Belgen (9 met de Belgische nationaliteit en 3 familieleden) meteen opvangen worden door een medisch team van de overheid, onder begeleiding en beveiliging van Defensie. Daarna worden ze in het militair ziekenhuis van Neder-over-Heembeek in quarantaine geplaatst. Momenteel vertoont niemand van hen echter symptomen, dat zal ook voor vertrek zowel door de Chinese als de Franse autoriteiten gecontroleerd worden. Die collectieve quarantaine, waarbij de gerepatrieerde Belgen van nabij geobserveerd zullen worden door specialisten, zal zoals op Europees niveau afgesproken 14 dagen duren.

”Misschien zijn onze maatregelen wat overdreven”, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block. “Dit gaat om gezonde mensen, dat wil ik benadrukken. Zij zijn voor ze aan boord van het vliegtuig stappen, getest door de Chinese en de Franse medische diensten. De kans dat zij besmet zijn, is zeer klein. Maar we nemen alle voorzorgen, om de gezondheid van de rest van de bevolking te garanderen.”

De 12 Belgen worden na aankomst in ons land overgebracht naar het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek. Foto: Belga

15 mensen onderzocht op besmetting

De voorbije dagen werden in België al vijftien mensen onderzocht op een mogelijke besmetting met het coronavirus, maar zij bleken tot nu toe allemaal negatief te testen voor het virus. Minister De Block wijst er wel op dat de kans reëel is dat het virus opduikt in ons land.

Daarom werd een medisch comité aangesteld dat het virus moet opvolgen, onder leiding van professor Steven Van Gucht. Ook viroloog Marc Van Ranst maakt er deel van uit. “Wij staan continu klaar om advies te geven, zodat alle maatregelen die genomen worden medisch en virologisch gegrond zijn”, zei Van Gucht op de persconferentie. De overheid opende vrijdag ook een website met informatie over het coronavirus, en opent maandag een tweetalig callcenter.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block Foto: BELGA

Verschillende nieuwe gevallen in Europa

Vrijdag hebben zich ook opnieuw besmettingen van het coronavirus in Europa voorgedaan. Zo is er voor het eerst een geval in Zweden gemeld, zijn er twee nieuwe besmettingen in Groot-Brittannië en eentje in Duitsland. De Italiaanse autoriteiten hebben dan weer de noodtoestand uitgeroepen voor zes maanden, nadat de afgelopen dagen ook daar de eerste twee gevallen van het nieuwe longvirus werden gemeld.

Ondertussen zijn verschillende vliegtuigen vanuit China onderweg met gerepatrieerde Europeanen. Een vliegtuig met minstens 110 Britten en andere buitenlanders is geland in Londen. Een vliegtuig met 90 Duitsers en 40 burgers van andere nationaliteiten is onderweg naar Frankfurt en zal zaterdagmiddag landen. De reizigers van beide vliegtuigen zullen veertien dagen in quarantaine worden gehouden.

Een vliegtuig met minstens 110 Britten en andere buitenlanders is vrijdag geland in Londen. Foto: EPA-EFE

Belgische posten in Peking, Shanghai en Guangzhou sluiten de deuren

De Belgische ambassade in Peking sluit intussen tot 10 februari de deuren voor het publiek. Ook de consulaten-generaal in Shanghai en Guangzhou zijn tot die datum niet langer publiek toegankelijk. De drie Belgische posten blijven wel nog altijd een “(beperkte) bijstand” aanbieden, klinkt het in een e-mail aan de Belgen ter plaatse. De wachttelefoons van de drie verschillende posten blijven ook bemand.

Buitenlandse Zaken bevestigt dat de posten sluiten voor het publiek. De Chinese autoriteiten namen enkele maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die maatregelen gelden ook voor het lokale Chinese personeel van de Belgische posten. “Zij mogen niet werken tot en met 9 februari middernacht”, aldus woordvoerder Arnaud Gaspart van de FOD. Daarom is beslist om de posten te sluiten voor het grote publiek tot 10 februari.

“Ons Belgisch diplomatiek personeel blijft wel werken”, aldus nog de woordvoerder. “Belgen die diplomatieke bijstand nodig hebben, kunnen dus telefonisch of per e-mail terecht bij de posten.” Indien nodig, kan ook ad hoc bekeken worden of Belgen naar de posten ter plaatse kunnen, zoals voor documenten. Het lokale Chinese personeel is onder andere nodig om mensen te ontvangen en de loketten te bemannen.