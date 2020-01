Inbrekers richtten ravage aan in gemeenteloods voor… 10 euro en paar blikjes frisdrank

Kortemark - Inbrekers hebben donderdagnacht een ravage aangericht in de gemeenteloods van Kortemark. Met een voorhamer sloegen ze binnendeuren stuk om uiteindelijk aan de haal te gaan met… 10 euro, frisdrank en enkele sleutels. “Maar we hadden wel de ganse dag werk om op te ruimen”, zegt administratief bediende Vicky Vandenbussche.

De inbraak werd vastgesteld om 7.40 uur toen administratief bediende Vicky Vandenbussche (34) aankwam aan het gemeentedepot langs de Stationsstraat. Het bureel naast de loods bleek te zijn geforceerd met bruut geweld. “De stalen deur was open geplooid en in het bureau hielden ze een zoektocht”, zegt Vicky. “Ondanks het feit dat hier computers staan en nieuw werkmateriaal van Makita lieten ze dat alles ongemoeid. Wel stalen ze 10 euro uit het bureel, een pak Ice-Tea, een blik cola en vier sleutels. Het ging om de sleutels van twee gebouwen op de site van De Kouter en twee andere gebouwen. Die zijn we meteen gaan controleren.”

Vrij snel kwam de melding binnen dat de dieven met de gestolen sleutels binnendrongen in OC De Kouter. Daar stalen ze nog een mengpaneel en een laserlicht. Technici van de gemeente gingen meteen over tot het vervangen van alle sloten van de gebouwen waarvan de sleutels gestolen werden.

Foto: jhm

Ravage in gemeenteloods

In de gemeenteloods zelf bleken de inbrekers een ware ravage te hebben aangericht. Eerst forceerden ze ook daar twee stalen deur waarna ze in de refter alle lockers open gooiden. Toen ze niet verder kwamen trokken ze via het fietspad naar de achterzijde van de loods. “Daar hebben ze met een steen een raam ingegooid”, vervolgt Vicky. “Zo kwamen ze uit in de garage. Alle wagens hebben ze doorzocht en gesnuffeld in alle papieren. Toen ze niets vonden hielden ze een trektocht naar de logistieke ruimtes, de schrijnwerkerij en de smidse. Alle binnendeuren hebben ze ingeslagen met een voorhamer uit de werkruimte. Het gaat wel om schilderdeuren maar ook die zullen allemaal vervangen moeten worden. Ook de hangsloten van de lockers daar werden afgeslagen. Maar buit hebben ze niet meer gemaakt. Nochtans staat daar ook heel wat werkmateriaal maar die is allemaal gemerkt. Het was hen duidelijk om geld te doen maar die is hier niet te vinden. Voor ons was het wel een ganse dag van opruimen en herstellen.”

De politie hield intussen een sporenonderzoek en zocht vingerafdrukken. In de smidse werd in het stof mogelijks een schoenspoor gevonden. Van de daders is nog geen spoor.