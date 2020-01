Leerling (10) doodgeslagen in Senegalese koranschool

Senegal is geschokt door de dood van een leerling van een koranschool, die gestraft werd door een oudere medeleerling. Het Afrikaanse land telt duizenden koranscholen waar talrijke kinderen volgens ngo’s mishandeld worden.

Fallou Diop, ongeveer 10 jaar oud, stierf zondagavond in een dorp in de regio Louga. Hij kreeg een afranseling van een jongeman die toezicht moest houden op de leerlingen terwijl de leermeester afwezig was. De jongeman verweet het kind volgens politiebronnen dat hij zijn les van die dag niet ingestudeerd had.

De Senegalese pers schreef dat de leerling hard geslagen werd met een stok en dan urenlang voor dood werd achtergelaten voordat de hulpdiensten werden verwittigd.

De toezichthoudende leerling, die volgens de pers rond de 15 of 20 jaar oud is, en het hoofd van de koranschool van het dorp Raoudou Rayahin werden donderdagavond in verdenking gesteld van “doodslag”, “het in gevaar brengen van andermans leven” en het “niet verlenen van hulp aan een persoon in gevaar”. Ze werden in de regionale hoofdstad Louga in de gevangenis opgesloten, aldus een bron dicht bij het dossier.