Voetbaliconen nemen afscheid van Anderlecht-legende Rob Rensenbrink

In het Nederlandse Zaandam, niet ver van Amsterdam, is vrijdag afscheid genomen van Rob Rensenbrink. De 72-jarige ex-voetballer overleed afgelopen weekend aan de gevolgen van de spierziekte PSMA. Onder andere gewezen Anderlecht-ploegmaats Jan Mulder, Gille Van Binst en Hugo Broos waren aanwezig.

Rensenbrink begon zijn professionele carrière bij de Amsterdamse club DWS en kwam in 1969 over naar Club Brugge. In 1971 maakte hij vervolgens de overstap naar grote rivaal RSC Anderlecht, waar hij tot 1980 zou blijven. Hij sloot zijn carrière af met passages bij het Amerikaanse Portland Timbers en het Franse Toulouse FC. Bij Club Brugge scoorde hij in twee jaar 24 doelpunten, tijdens zijn negen seizoenen bij Anderlecht klokte hij af op 143 goals.

‘Het Slangenmens’ won met Anderlecht tweemaal de Belgische landstitel, viermaal de Beker van België, tweemaal de toenmalige Europacup II - ook wel bekend als de Beker voor Bekerwinnaars - en tweemaal de Europese Supercup. Met Club Brugge won hij in zijn eerste seizoen de Beker van België. ‘Robbie’ won in 1976 de Gouden Schoen, werd topschutter in België en werd ook verkozen tot Speler van het Jaar.

Zondag tegen Moeskroen spelen alle RSCA-spelers met de naam Rensenbrink op hun shirts als eerbetoon.

Jan Mulder. Foto: Photo News

Gilles Van Binst. Foto: Photo News

Johnny Rep. Foto: Photo News