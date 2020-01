Romney zal stemmen vóór toestaan van nieuwe getuigen in impeachmentproces tegen Trump (maar Democraten komen nog altijd stem tekort)

De Republikeinse senator Mitt Romney zal stemmen voor het toestaan van nieuwe getuigen in het impeachmentproces tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Dat heeft zijn woordvoerder vrijdag voor aanvang van de zitting bekendgemaakt.

Ondanks de stem van Romney, lijkt het onwaarschijnlijk dat de Democraten voldoende steun zullen krijgen om bijkomende getuigen op te roepen. De Republikeinen hebben een meerderheid van 53 tegen 47 in de Senaat. Om getuigen toe te staan, moeten de Democraten naast Romney dus nog drie andere Republikeinen overtuigen. Volgens The Washington Post zou ook Susan Collins meestemmen met de Democraten. Over de positie van Lisa Murkowski bestaat nog onduidelijkheid. Maar zelfs met haar steun lijken de Democraten nog altijd een stem tekort te komen om nieuwe getuigen te mogen oproepen.

Dat is een streep door de rekening, want zo zou de cruciale getuigenis van voormalig nationaal veiligheidsadviseur John Bolton niet gehoord kunnen worden in de Senaat. Als het verzoek om nieuwe getuigen wordt weggestemd, zou er daarna snel gestemd kunnen worden over het afzetten van Trump.