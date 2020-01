Opname videoclip loopt vreselijk fout in Nederland: 26-jarige man gestorven aan schotwond

Een 21-jarige man uit Amsterdam heeft bekentenissen afgelegd over een fatale schietpartij begin deze week. De 26-jarige man die dodelijk gewond raakte, werkte volgens de verdachte mee aan de opname van een videoclip, waarbij het wapen per ongeluk afging.

De feiten deden zich voor in de nacht van maandag 27 op dinsdag 28 januari. De 21-jarige verdachte, die een goede vriend van het slachtoffer zegt te zijn, blijft in voorlopige hechtenis op verdenking van doodslag en verboden wapenbezit.

Afgelopen dinsdag meldden zich in de ochtend drie personen bij de politie nadat er rond 1 uur ’s nachts een man was overleden op een studentenkot in Zuid-Amsterdam. Na de verhoren de afgelopen dagen zijn twee van hen, een 23-jarige man en een 16-jarig meisje, vrijgelaten.

Het werd al snel duidelijk dat het om een ongeluk ging. Verschillende buren vertelden dat het er die nacht overduidelijk zo gezellig aan toe ging in de flat, dat er eigenlijk alleen sprake was van enige geluidsoverlast. Maar er was duidelijk een goede sfeer.

Tot plots een hele harde klap volgde. Niet veel later stonden alle hulpdiensten voor de flat. Het onderzoek duurde urenlang, maar heeft ondertussen uitgewezen dat drie mannen en het meisje die bewuste nacht bezig waren met de opname van een muziekvideoclip. Tijdens de opname, zo heeft de verdachte verklaard, ging het wapen ongewild af en werd de 26-jarige man, een goede vriend, dodelijk getroffen.