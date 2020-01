De paradox van het Belgische voetbal: waarom de miljoenenverliezen van sommige clubs deel uitmaken van het systeem

Donderdag in uw krant: KV Oostende boekt 9,6 miljoen euro verlies. Het volgende artikel: Ook KV Mechelen diep in het rood. 8,1 miljoen schulden. Van vorige maand wisten we ook al dat Standard 8,5 miljoen euro verlies gemaakt had. Anderlecht zelfs 27 (!) miljoen. Waar komen die grote verliezen vandaan? Waarom is het zo moeilijk een voetbalclub te leiden zonder grote verliezen te maken? En moet het Belgisch voetbal zich nu zorgen maken?