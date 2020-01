Gentse SP.A: “PVDA zoekt controverse op kap van kwetsbare mensen”

Gent / Zelzate - In Gent is de SP.A niet onder de indruk van een voorstel dat de PVDA heeft ingediend om de schuldenproblematiek bij mensen in armoede aan te pakken. Schepen van armoedebestrijding Rudy Coddens (SP.A) vindt de communicatie over het onderwerp “beneden alle peil” en zegt dat PVDA “controverse zoekt op de kap van kwetsbare mensen.”

PVDA profileert zich in Zelzate (de enige gemeente waar PVDA mee bestuurt, nvdr.) met een armoedebeleid dat “deurwaarders vervangt door maatschappelijke assistenten” en vraagt in Gent om hetzelfde beleid. Maar SP.A-schepen Rudy Coddens reageert misnoegd. “PVDA vindt dat we in Gent het ‘model Zelzate’ moeten kopiëren. Compleet van de pot gerukt.”

In Gent werken meer maatschappelijke assistenten per inwoner dan in Zelzate, merkt SP.A op. Het OCMW zet steeds een maatschappelijk assistent in wanneer inwoners in betalingsmoeilijkheden komen. Een deurwaarder kan wel ingeschakeld worden in gevallen van manifeste fraude of onwil, maar steeds op uitdrukkelijke vraag van de maatschappelijke assistent. “De aanpak van fraude moet kordaat gebeuren. Anders dreigt het draagvlak voor solidariteit verder ondermijnd te worden”, zegt Coddens. Volgens SP.A worden ook in Zelzate wel degelijk nog steeds deurwaarders ingezet bij manifeste onwil tot betaling.

“OCMW Gent heeft al veel langer een verfijndere aanpak”, vindt Coddens. De Gentse PVDA-fractie zou het voorstel op de volgende gemeenteraad indienen maar heeft het ondertussen teruggetrokken.

Coddens vindt de manier waarop PVDA communiceert over het innen van schulden bij OCMW-cliënten “beneden alle peil”, klinkt het vrijdag. “Men stelt bewust zaken verkeerd voor om zich te profileren. In verschillende steden zoekt PVDA de controverse voor politiek gewin, terwijl deze belangrijke problematiek sereniteit vereist.”