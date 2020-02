Hoe een jonge huisarts uit Limburg steenrijk werd dankzij xtc, maar hij daardoor ook kort nadien koelbloedig geliquideerd werd

Walter White, u kent hem mogelijk wel. De overgekwalificeerde scheikundeleraar uit de tv-serie Breaking bad , die geld schept met het maken van synthetische drugs. Fictie weliswaar. Al was er begin jaren 90 wel een jonge huisarts uit Hasselt die het écht zo deed. Danny Leclère is z’n naam. Bedenker van een toverformule om loepzuivere xtc te maken en binnen de kortste keren multimiljonair te worden. In een nieuw boek reconstrueert schrijfster Marian Husken hoe de Vlaamse chemicus steenrijk werd. Maar ook hoe hij kort nadien koelbloedig geliquideerd werd.

“Xtc-dokter uit Hasselt ­vermoord in Amsterdam”, kopt HetBelang van Limburg groot op de voorpagina. Het is het weekend na Hemelvaart, in mei 1993. Zijn naam is ondertussen bekend geraakt ...