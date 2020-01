Jelle Vossen dacht er anders over, maar Club Brugge houdt de spits ook na transfer… in de tribune

Jelle Vossen nam na 4,5 jaar afscheid van Club Brugge en wil voortaan doelpunten scoren voor Zulte Waregem. Met Essevee mikt de 30-jarige spits onder andere op de bekerfinale, maar dan moet het wel voorbij… Club Brugge. Zonder hun nieuwe aanwinst, zo blijkt.

Vossen was bij Club Brugge overbodig geworden in het systeem van coach Philippe Clement: de doelpuntenmaker kwam dit seizoen slechts twee keer in actie voor blauw-zwart. Vossen kon op heel wat belangstelling rekenen van Belgische clubs maar koos voor een verblijf aan de Gaverbeek. De aanvaller tekende voor 3,5 jaar bij Zulte Waregem.

Woensdag staat de terugwedstrijd van de halve finale in de Croky Cup op het programma tussen Essevee en Club Brugge. De heenwedstrijd in Brugge eindigde op 1-1.

“Zulte Waregem is een club met ambitie die nog op twee fronten actief is. Ik wil heel graag naar die bekerfinale in de Heizel. Het zal speciaal zijn om tegen Club te spelen in de halve finale. Er is voldoende kwaliteit aanwezig om iets moois te realiseren. Bovendien strijdt Zulte Waregem ook nog voor een plek in Play-off 1”, aldus Vossen donderdag bij zijn presentatie.

Vossen wilde dus dolgraag scoren tegen Club Brugge, maar daarvan komt niets in huis. De spits mag namelijk niet spelen tegen zijn ex-club. Die voorwaarde werd zo opgenomen in zijn contract bij Zulte Waregem. “De modaliteiten zijn bepaald volgens het contract, meer zeg ik niet”, reageerde Francky Dury. Vossen wordt door Club dus ook bij zijn nieuwe club (voorlopig) in de tribunes gehouden...