“Ethische en duurzame bank” NewB heeft bankvergunning op zak

De coöperatieve NewB heeft van de Europese Centrale Bank een vergunning gekregen om bankactiviteiten op te starten. Dat meldt de Nationale Bank, die eerder al groen licht gaf. De nieuwe bank wil al deze zomer haar eerste bankproducten aanbieden.

“De Europese Centrale Bank (ECB) heeft op 31 januari 2020 beslist een vergunning van kredietinstelling te verlenen aan NewB”, aldus de Nationale Bank in een mededeling. De Nationale Bank heeft NewB bijgevolg ingeschreven “op de lijst van de vergunde kredietinstellingen in België”, aldus nog de NBB.

De coöperatieve heeft vorig jaar met het oog op een banklicentie 35 miljoen euro opgehaald bij het grote publiek, maar ook bij een aantal institutionelen, zoals vakbonden, universiteiten, ngo’s en zelfs het Brusselse en Waalse gewest.

NewB werd enkele jaren na de financiële crisis van 2008 opgericht met de bedoeling een “ethische en duurzame bank” te worden. De komende maanden zal NewB verder werken aan de oprichting van de toekomstige bank - de eerste nieuwe bank sinds de jaren 50 - om deze zomer de eerste producten aan te bieden.

“Coöperatief, eenvoudig en ethisch”

NewB zal online producten aanbieden, en zal de naam NewB behouden, aldus bestuurder Koen de Vidts. De bank wil zich onderscheiden van anderen door “coöperatief, eenvoudig en ethisch” te werken, legt hij uit. Concreet wil de bank deze zomer aan particulieren zichtrekeningen met een betaalkaart aanbieden, spaarrekeningen en consumentenkredieten. Later zullen ook beleggingsfondsen volgen. In 2021 volgt een soortgelijk aanbod voor bedrijven.

Met de zichtrekening zal niet in het rood gegaan kunnen worden, om te vermijden dat klanten in een vicieuze cirkel terechtkomen. Geld afhalen aan automaten zal bovendien 75 cent kosten. De spaarrekeningen zullen bovendien niet gereglementeerd zijn: er zal dus nul procent rente geboden worden, en er geldt geen vrijstelling van roerende voorheffing. Depositogarantiebescherming is er wel. “Spaarrente bieden betekent verkopen met verlies. Dat leidt vaak tot opdringerige verkooptechnieken voor andere producten en is niet goed voor de rentabiliteit”, legt de Vidts uit.

NewB hoopt op 178.000 coöperanten tegen 2024. Vandaag zijn dat er 116.000. De bank mikt tegen 2024 op een marktaandeel van 0,5 à 1 procent van de aangeboden producten.