Voormalige minister Réginald Moreels komt weer boven water in ‘Topdokters’: “Ik rebeleer tegen radicaal-rechts. Het hart ligt anatomisch links”

Réginald Moreels (70) is officieel opgenomen in het exclusieve clubje van Topdokters van Vier. Al vindt hij die titel maar niets, want hij houdt niet van snoeven. “Nederigheid is de beste houding.” Aan de politiek zoals die vandaag wordt bedreven, heeft hij – ooit minister van Ontwikkelingssamenwerking in de regering Dehaene II – ook al een broertje dood. “Ik rebelleer tegen radicaal-rechts. Het hart ligt anatomisch links”, zegt hij ietwat schertsend. Hij beseft dat zijn stem geen megafoon meer heeft. “Maar ik blijf wel zeggen wat me dwarszit. Ik ben nu eenmaal een denkende mens.” Iemand moet het doen.