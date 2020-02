Betrapt onder invloed van xtc, maar… “Wie zo snel loopt, kan toch niet verslaafd zijn?”

Brugge / Oostende - In de Brugse politierechtbank werd vrijdagmorgen een themazitting rond drugs gehouden. Tientallen beklaagden - vooral jonge mannen - moesten zich er verantwoorden. De rode draad: “Ik wist niet dat dat nog in mijn bloed zat.”

Xtc, cocaïne en cannabis. Het passeerde vrijdagmorgen allemaal de revue in de Brugse politierechtbank. Het parket organiseerde er een themazitting rond drugs in het verkeer. Er werden een paar tientallen zaken behandeld. Het ging om zowel sporadische gebruikers als verslaafden. Opvallend: heel wat van hen waren op weg naar een festival aan de kust.

De meeste beklaagden werden uren en meestal dagen nadat ze drugs gebruikt hadden door de politie uit het verkeer gehaald. Ze verklaarden bijna zonder uitzondering dat ze op het moment van de controle niet beseften dat ze nog altijd onder invloed zouden zijn.

“Niet zoals alcohol”

“Drugs werken niet zoals alcohol. Dat is niet na enkele uren uit je lichaam. We moeten er alles aan doen om te maken dat drugsgebruikers dat beseffen. Drugs en verkeer gaan simpelweg niet samen”, zegt politierechter Bart Van Damme.

De meeste beklaagden waren jonge mannen. Zij gebruikten voornamelijk cannabis en cocaïne. Daar zaten ook enkele zware gevallen bij.

Iemand verklaarde dat hij al veertien jaar cannabis rookt. Een 26-jarige Oostendenaar gaf toe dat hij elke avond een joint rookte. Maar een iets hadden de meesten gemeenschappelijk: ze beweerden een tijdje voor de rechtszaak gestopt te zijn. De politierechter geloofde hen niet op hun woord. De meeste zaken werden daarom uitgesteld om de beklaagden de kans te geven enkele weken lang urinetesten af te leggen bij hun huisarts. Op basis daarvan kan de rechter binnenkort dan oordelen of ze effectief geen drugs meer gebruiken.

Dwars door Brugge

Maar er waren ook andere gevallen. Een Franstalige man moest zijn rijbewijs meteen afgeven. Hij kreeg namelijk een levenslang rijverbod. In de praktijk kan hij het echter na zes maanden terugkrijgen als hij kan bewijzen dat hij tegen dan clean is. Hij was niet de enige die onmiddellijk een levenslang rijverbod kreeg.

Het meest opvallende pleidooi werd gehouden door meester Philip Van den Berghe. Zijn jonge cliënt werd onder invloed van xtc betrapt en verklaarde aan de politie dat hij met een verslaving kampte. Maar om dat te weerleggen, kwam de advocaat met de loopresultaten van de jongeman af. “Hij liep een marathon in drie uur en zestien minuten. Wie iets van lopen kent, weet dat dat een heel sterke tijd is. Dwars door Brugge doet hij in 56 minuten. Dat zijn resultaten waar ik alleen van kan dromen (glimlacht). Zoiets is onmogelijk voor een drugsverslaafde”, klonk het origineel.

De politierechter twijfelde toch nog. “Misschien worden die prestaties net daardoor bevorderd”, zei hij lachend. De jongeman zal ook eerst met enkele urinetesten moeten afkomen vooraleer de politierechter zijn oordeel zal vormen.