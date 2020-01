Vrouw beschrijft verkrachting en manipulatie door Harvey Weinstein in vernietigende getuigenis voor Hollywood-mogol

In het proces tegen de vroegere Amerikaanse filmmagnaat Harvey Weinstein, heeft Jessica Mann vrijdag tijdens haar getuigenis een vernietigend beeld van de verdachte opgehangen. Jessica Mann, een gewezen actrice, is een van de vrouwen die Weinstein van verkrachting beschuldigt.

Mann beschreef haar moeilijke jeugd en extreem religieuze opvoeding, en hoe ze als 25-jarige actrice erg in de war was toen ze in een “vernederende” relatie met Weinstein terechtkwam. Mann beschreef daarop hoe ze door Weinstein gemanipuleerd werd, en in 2013 ook in een hotelkamer werd verkracht. Ze vertelde over nog verschillende ander gevallen van seksueel misbruik door de “manipulatieve” Weinstein.

De getuigenis wordt gezien als een belangrijk moment op het proces. De beschuldiging van Mann vormt de basis voor de zwaarste aanklachten tegen Weinstein. De verdediging ziet de relatie tussen Mann en Weinstein echter als met wederzijdse instemming.

De voorbije jaren hebben meer dan tachtig vrouwen, onder wie ook toonaangevende actrices zoals Gwyneth Paltrow en Angelina Jolie, Weinstein van seksuele aanrandingen beticht en daarmee de #MeToo-beweging op gang gebracht. In het proces tegen de 67-jarige gevallen Hollywood-mogol draait het echter maar om vijf aanklachten. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf.

Harvey Weinstein Foto: REUTERS