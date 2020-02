Henk Houwaart: “Met Mbokani in de spits had Club Brugge 20 punten voorsprong”

“Ik was een speler zoals Ruud Vormer. Ik was ook overal waar de bal was. Een goed schot en een zuivere pass. Maar ik was technisch iets beter.” Voor de jongere lezers: Henk Houwaart is een Club-icoon. Zes jaar speler (1969-75) en vijf jaar trainer (1984-89), telkens één keer kampioen. Maar hij was ook een jaar speler van Antwerp FC (1975-76) en trainde er ook anderhalf jaar (2002-03). Is er een betere gesprekspartner voor de knaller van dit weekend?