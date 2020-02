Comedian William Boeva wordt 30: “Mijn droom? Een Ferrari met gehandicaptenkaart”

“Op uw twintig krijgt ge een bak bier en een striptease, op uw dertig sokken met dolfijnen.” In zijn nieuwe show stelt William Boeva zich vragen bij zijn nieuwe mijlpaal. Al brengt dertig naast dreigende gezapigheid en het unheimliche besef dat keuzes zich opdringen – “Wil ik nu kinderen of niet, ik zal het toch bijna moeten weten?” – ook essentiële inzichten. Dat ‘pluk de dag’ toch niet zo belachelijk is. En dat mensen met een beperking zich te veel de mond laten snoeren. “Jarenlang heb ik er alles aan gedaan om mijn handicap weg te duwen. Nu besef ik: Ze mogen rekening houden met ons!”