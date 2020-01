Transferverbod nog altijd niet opgeheven bij Lokeren: “Door omstandigheden en buiten onze wil om”

Wat nu, Lokeren? De Wase club is er niet in geslaagd om het transferverbod tijdig op te heffen, waardoor het zonder versterking zich moet zien te handhaven in 1B. Makkelijker gezegd dan gedaan. Want nadat zowat elke ploeg uit 1B zich wist te versterken, blijft de rode lantaarn met lege handen achter. Trainer Stijn Vreven viste wel spits Ahmed Said op uit de B-kern.

Lokeren raakte niet door de tussentijdse controle van de licentiecommissie waardoor het een transferverbod kreeg opgelegd. Hoewel de club de voorbije weken meermaals haar geloof in de goede afloop uitsprak, werd het transferverbod dus nog altijd niet opgeheven. Op Daknam zijn ze er niet in geslaagd om voldoende geld te verzamelen, ondanks de samenwerkingsovereenkomst met de Chinese groep Ke Hua Sports. Zo bleek gisteren plots dat “de betaling van de Chinese groep pas midden februari volgt” en dat “één van de huidige investeerders een tussentijdse betaling zou uitvoeren.”

Maar dat geld stond gisteren nog niet op de rekening. Met de gekende gevolgen: “De directie van Sporting Lokeren heeft tot op de valreep gewerkt aan het opheffen van het transferverbod, maar helaas kan de club - door omstandigheden en buiten onze wil om - pas begin volgende week over de investeringsgelden beschikken”, aldus de club. “Het transferverbod wordt hopelijk begin volgende week opgeheven, zodat de club alsnog enkele waardevolle vrije spelers kan aantrekken.” Benieuwd of dat nu wél in orde komt. Met Matar Dieye stond er gisteren alleszins een 22-jarige spits klaar om te tekenen. Tevergeefs.

Trainer Stijn Vreven zag de bui ‘s middags al hangen. “Ik had nog geen nieuwe spelers verwacht, maar wel gehoopt”, vertelde de trainer, die spits Ahmed Said dan maar uit de B-kern opviste. “Hij heeft zelf om een tweede kans gevraagd. En wij zitten niet in de luxepositie om spelers aan de kant te schuiven. Ik heb hem destijds naar de B-kern verwezen omdat hij niet geloofde in het verhaal. Het is nu aan hem om zich te bewijzen. Ik ga ervan uit dat hij zijn lesje geleerd heeft. Dat moet nu blijken in de praktijk. Als hij niet meegaat in het verhaal, valt hij gewoon terug af.”