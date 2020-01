“Verschrikkelijk. Ik ga me bezatten straks”: zo beleven Vlamingen met Britse roots Brexit-dag

Nog even en het is definitief: om middernacht wordt er gesnoeid in de Europese Unie. Met regelrechte Brexit-feestjes dansen de Britten zich door de uitgang, terwijl de Vlamingen met Britse roots hier met lede ogen toekijken. Drie Belgobritten vertellen over hun vrijdag, vandaag. “Ik ga mij bezatten vanavond. Of in tranen uitbarsten.”

Thomas Smith (52), Vlaamse stand-upcomedian met Britse ouders: “Toen ik opstond, dacht ik: ’t is vandaag”

Foto: pvw

“Een heel trieste dag”, zegt Thomas Smith. “Toen ik opstond, heb ik er zeker even aan gedacht, van ’t is vandaag. Een stap achteruit, hé. En vanaf morgen gaat dat plots een feit zijn, dat de Britten geen Europeanen meer zijn. Ik heb het allemaal wel een beetje losgelaten na de verkiezingen in Engeland, toen bleek van ja, we gaan dat moeten laten gebeuren. Sindsdien heb ik er emotioneel afstand van genomen. Maar ik hoop wel dat de Britten binnen een paar generaties terugkomen. Nu zit er gewoon ene aan het stuur die zegt: we moeten eraf aan deze afslag, terwijl iedereen in de auto weet: neenee, we zitten fout. Zodra ze die lessen hebben geleerd, hoop ik dat ze terug met open armen ontvangen worden.”

Louis Jenner (31), verhuisde op zijn zesde over de plas en woont nu in Waregem: “Ook niet alsof ze het Verenigd Koninkrijk nu de Atlantische Oceaan gaan induwen”

“Het is alleszins geen topdag, maar ja. Ik moest werken, dus veel tijd had ik niet om erbij stil te staan. Studio Brussel stond wel op, met hun Britse playlist, dus ik hoorde de hele dag niks anders dan Engelse muziek. Dat was tof, maar ergens vond ik het ook een beetje overdreven. Alsof ze het Verenigd Koninkrijk nu helemaal de Atlantische Oceaan gaan induwen, of zo. Ik denk dat we altijd een beetje aan elkaar verbonden gaan blijven. Of misschien hoop ik dat vooral. Van oorspronkelijke nationaliteit ben ik zelf ook Brit, maar sinds de Brexit heb ik een dubbel paspoort. Ik ben getrouwd met een Belgische en we hebben een kindje, dus plots werd dat wel belangrijk. Al leeft het al een tijdje, bij ons. Telkens we daar op familiebezoek gingen, voelden we dat er veel onduidelijkheden rond de EU gecreëerd werden en het idee bestond dat de Europese Unie vooral veel schuld trof. Hier in België zijn we daar niet continu mee bezig, maar daar wél. Dagelijks. Al denk ik niet dat er zoveel waren in mijn familie, die voor de Brexit gestemd hebben. Vanavond ga ik er vooral niet te veel over nadenken. Ik heb wel al berichtjes gekregen van Britse vrienden, om er ene te gaan drinken. Ons verdriet verdrinken. Eerst zien in hoeverre mijn vrouw dat ziet zitten.” (lacht)

Stephen (65) en Rosemary (71) uit Oxford, 15 jaar geleden verhuisd naar België: “Deprimerende dag. Vanavond bezat ik mij”

Foto: tvw

“Het enige positieve aan vandaag: we zullen het vanaf nu tenminste niet meer met Nigel Farage moeten uithouden”, zegt Stephen. “Zo beschamend. Maar voor de rest is het een vreselijke, deprimerende dag. Ik heb het gevoel dat ik in tranen kan uitbarsten. Al hebben we natuurlijk nog elf maanden alvorens we er écht iets van gaan voelen. Dus eigenlijk ben ik nog oké, vandaag. Maar ik ben ook echt boos, ik kan het niet begrijpen. We wonen al 15 jaar in België en ik heb van elk moment genoten. Ook al kunnen we geen Vlaams, we zijn te oud om nog een nieuwe taal te leren. Tegelijk wil ik mijn Britse nationaliteit ook liefst houden. Dus ik ga mij bezatten, met een fles wijn, wat whisky, en misschien wat koffie daarna. En ik ga alleen naar sport kijken op tv. Geen Engelse nieuwskanalen vandaag.”