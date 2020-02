Tweeloop, camouflagepak én 1.600 euro voor een giraf: op safari op de grootste jachtbeurs van Europa

Je kan er een jachtgeweer kopen (vergunning vereist) of lid worden van een jachtvereniging. Maar op de grootste jachtbeurs van Europa, in het Duitse Dortmund, kan je ook een all-in boeken om een giraf, leeuw of baviaan te schieten. Daar komt bakken kritiek op. We gingen een kijkje nemen en vonden er standhouders die nog schichtiger waren dan het wild dat ze aanbieden.