Zo gaat het eraan toe op de overvolle ‘virusvlucht’ van China naar België: “We nemen extreme maatregelen”

De negen Belgen en hun drie naasten die zondag na hun vlucht uit China weer in België landen, moeten 14 dagen in quarantaine. “Ik besef dat dit erg belastend is”, geeft bevoegd minister Maggie De Block toe. Dat de Belgen in een overvol vliegtuig naar België moeten reizen, zorgt bij sommige passagiers intussen voor angstzweet.

Oortjes in, filmpje op of een dutje doen: zo relaxed wordt de ‘virusvlucht’ waarschijnlijk niet. Her en der maakten mensen zich vrijdag al zorgen over de geplande evacuatievluchten uit het Chinese Wuhan ...