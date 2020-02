“Ik zit voor minimaal een week in het kamp Didier Lamkel Zé”

Ik wil hier mijn excuses aanbieden aan Lamkel Zé. Een week geleden schreef ik over zijn megalomane gedrag en over de foto van zijn prachtig trieste aankomst op het trainingsveld. In gevechts­kleding. Met een telefoon in zijn hand. Ik heb Lamkel Zé enorm onderschat. Ik dacht dat hij zich even rustig zou houden, maar ik zat er goed naast. We hebben hier waarschijnlijk te maken met een fulltime gekkie. Het onechte kind van Mario Balo­telli. Ik voorspel dat Lamkel Zé binnen een jaar dertien lawinepijlen in de kleedkamer zal afsteken. Midden in een tactische bespreking opeens de Eerste en Tweede Wereldoorlog tegelijk om de massagetafel heen.