Twee mannen gearresteerd na negeren van beveiliging bij buitenverblijf van president Trump

Twee mannen zijn vrijdag opgepakt nadat ze met een auto twee controleposten hadden genegeerd bij het buitenverblijf van de Amerikaanse president Donald Trump, Mar-a-Lago in de staat Florida. Dat meldt de politie van Palm Beach. Het motief van de twee mannen is nog niet duidelijk.

Plaatselijke media meldden dat een zwarte auto twee controleposten had genegeerd en naar de hoofdingang van het resort Mar-a-Lago was gereden. Verantwoordelijken hebben daarop in de richting van de wagen gevuurd en de politie is hen achtervolgd.

De president en Melania Trump zouden vrijdagavond plaatselijke tijd naar hun landhuis in Florida afreizen om er het weekend te spenderen.