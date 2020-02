Onze man blikt terug op het euthanasieproces: “Lang, afmattend en beladen, maar niet overbodig”

Hij trok wat wit weg, donderdagnacht. Hij vond moeilijker zijn woorden. En hij verloor zijn geduld, tweemaal, toen hij begon aan zijn driedubbele vrijspraakarrest en de zaal haar applaus niet kon inhouden. Martin Minnaert. De voorzitter van assisen met de Gentse tongval, die tien procesdagen lang vooral kordaat, joviaal en menselijk was geweest – “Gaan we anders eerst een kwartuurke pauzeren?” – was nu van zijn melk.

Het kan de vermoeidheid geweest zijn. Toen Minnaert zijn arrest las, was zijn werkdag zestien uur ver. Elk van de procesdagen was lang. Negen, tien, elf uur per stuk. Twee weken proces is ook lang. Niet ...