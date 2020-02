Drie vrijspraken, drie meningen: zo verschillend dacht de jury over verdachten in euthanasieproces

De drie artsen op het euthanasieproces mogen dan allemaal zijn vrijgesproken, uit het arrest blijkt dat de Gentse assisenjury er over de drie een heel andere mening op nahield.

Over arts Joris Van Hove, die de euthanasie op Tine Nys in de praktijk uitvoerde, klinkt de jury ronduit het hardst. “Het hof besluit dat er redelijke twijfel bestaat” dat de arts de euthanasieprocedure “niet zou hebben nageleefd.” Hij wordt echter vrijgesproken omdat “het onderzoek niet met de vereiste zekerheid toelaat” om vast te stellen of door Van Hove inbreuken werden begaan. “Twijfel speelt in het voordeel van de beschuldigde”, zo schrijft de jury nog, die Van Hove “derhalve vrijspreekt”.

Tine Nys (midden). Foto: vrt

Heel andere bewoordingen gebruikt de jury voor haar oordeel over Frank De Greef, jarenlang de huisarts van Tine Nys. “Hij wilde zijn patiënte eerst nog spreken om haar te overtuigen geen euthanasie uit te voeren of daarmee te wachten.” En, zo gaat de jury verder, “hij wist niet dat de euthanasie op 27 april 2010 effectief zou worden uitgevoerd.” Waarna de juryleden de arts vrijspreken.

Ook over psychiater Lieve Thienpont komt de jury tot de conclusie dat “haar geen enkele fout of verkeerde handeling kan worden verweten. Ook uit geen enkele andere handeling kan met zekerheid worden besloten dat zij haar door de wet vereiste onafhankelijkheid zou hebben verloren”.

