Een dag in het spoor van de douane op de luchthaven: “Dit is de definitie van risicovlucht”

Een Dominicaanse kapster die in Nederland woont maar geen woord Nederlands praat. Een stoer uitziende Nederlander die van de vlucht uit Punta Cana stapt met enkel handbagage. Dit is een exclusieve blik achter de schermen van het GAD-team, dat op Brussels Airport gericht zoekt naar drugssmokkelaars. “In blikken hondenvoer, in rolstoelen, in schoenen met valse zolen: werkelijk alles halen ze uit de kast om ons te misleiden.”