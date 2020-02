Geschorste makelaar Mortelmans is chauffeur in deal Pjaca

Opvallende figuur in de entourage van Marko Pjaca naar Anderlecht: Walter Mortelmans. De makelaar is na de zaak Propere Handen een jaar geschorst, maar reed bij Anderlecht binnen samen met de Kroatische zaakwaarnemer van Pjaca. Tijdens de onderhandelingen in de bureaus liep hij echter ostentatief rondjes op de parking. Mortelmans zelf benadrukte dat hij zijn voorwaarden niet schond, dat hij daar niet was in de hoedanigheid van makelaar en dat hij slechts een oude vriend van de luchthaven naar Neerpede had gebracht. Dat bevestigde ook zijn advocaat Jacques Arnauts.