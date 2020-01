Kompany wuift Saelemaekers uit na droomtransfer: “Je bent een voorbeeld voor de jongeren die achterblijven”

AC Milan heeft vrijdag op de slotdag van de wintermercato de transfer van Alexis Saelemaekers afgerond. De twintigjarige Brusselaar maakt de overstap van Anderlecht. Milan huurt Saelemaekers tot het einde van het seizoen, met een optie om de transfer definitief te maken. Anderlecht strijkt een som van maximaal acht miljoen euro kunnen opstrijken. Op sociale media werd Saelemaekers uitgewuifd door Vincent Kompany en Michael Verschueren.

LEES OOK. Saelemaekers maakt toptransfer naar Milan, Anderlecht huurt aanvaller van 23 miljoen van Juventus: “Kompany belde me”

“Alexis heeft dit seizoen de aandacht getrokken van een heel grote club”, aldus Verschueren. “Dat is mooie voor hem en ook weer een referentie voor onze opleiding. Op zijn leeftijd is dit een droom die je hem niet mag afnemen. Ik begrijp de fans dat ze hem liever niet zagen vertrekken. Maar in het hedendaagse voetbal… als zo’n grote clubs als AC Milan komen aankloppen, dan moet je daar fair in zijn. Milan is ook heel correct geweest in dit dossier naar Anderlecht toe, dus ik denk dat er alleen maar winnaars zijn. We wensen Alexis alleen maar het allerbeste toe en we zijn blij dat we hem hier op Neerpede hebben kunnen vormen.”

“Ik wens je het beste toe met je nieuwe uitdaging bij AC Milan”, reageert Kompany. “Ik denk dat het een gerenommeerde club is, met een mooie geschiedenis. Een club met een toekomst, die je kan helpen bij je ontwikkeling. Wij blijven achter met een heleboel jongeren die nu een voorbeeld kunnen nemen aan de stap die Alexis in zijn carrière kan ondernemen. Hopelijk kan iedereen zich verder ontwikkelen om net als Alexis de stap te zetten op het juiste moment. We weten allemaal dat dit een gesprek is dat we ooit moeten voeren met onze beste jongeren. Alexis, dit is jouw moment. Make us proud!”

Jeugdproduct

Alexis Saelemaekers is een jeugdproduct van paars-wit en maakte in februari 2018, op Stayen, zijn debuut in het eerste elftal van Anderlecht. Het wispelturige talent ontpopte zich onder coach Hein Vanhaezebrouck snel tot een vaste pion op rechtsachter en was ook onder opvolgers Fred Rutten, Karim Belhocine, Simon Davies en Frank Vercauteren een veelgebruikte pion. De voorbije maanden speelde hij wel steevast als aanvallende middenvelder.

Saelemaekers klokt uiteindelijk af op 64 officiële duels voor Anderlecht, waarin hij twee keer scoorde en elf assists gaf. Dit seizoen deed hij negentien keer mee bij de zwalpende Brusselaars. In september scoorde hij in de topper tegen Standard ook zijn eerste doelpunt. Zijn laatste wedstrijd was vorige week zondag op Cercle Brugge. Saelemaekers moest er net voor rust met een (lichte) blessure vervangen worden.

Foto: Photo News

Passen naar Zlatan

Onze landgenoot is voor Milan de tweede inkomende transfer deze wintermercato. Eerder haalden de Rossoneri boegbleed Zlatan Ibrahimovic terug aan boord. Met hem in het elftal boekte Milan de voorbije weken progressie. De Milanezen staan na drie competitiezeges op rij nu achtste in de Serie A, weliswaar op acht punten van Roma dat als vierde de laatste Champions League-plaats bezet. Komende zondag speelt Milan thuis tegen Hellas Verona.

Saelemaekers wordt de zesde Belg die de rood-zwarte kleuren van Milan mag aantrekken. Eric Gerets was de laatste in het najaar van 1983, voor hij een schorsing opliep vanwege zijn betrokkenheid in de Bellemansaffaire. In de vooroorlogse jaren speelden ook Louis Van Hege, Roger Piérard, Camille Nys en Maurice Tobias voor Milan. Jan Ceulemans zag in 1980 op het laatste moment af van een transfer naar de Italiaanse modestad.

Milan maakte eerder vrijdag ook de terugkeer van linksachter Diego Laxalt bekend. De Uruguayaan, die verhuurd was aan Torino, moet de leemte opvullen die de Zwitser Ricardo Rodriguez (vertrokken naar PSV) op die positie naliet.