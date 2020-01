Amerikaanse senaat zal geen nieuwe getuigen horen, impeachment nadert einde

In de Amerikaanse senaat is de stemming over al dan niet nog nieuwe getuigen oproepen tegen Donald Trump afgelopen. Zoals verwacht hebben bijna alle Republikeinen tegen gestemd. Zij hebben de meerderheid in de senaat en daardoor winnen zijn deze stemming met 51 tegen 49 stemmen. Donald Trump hoeft dus niet meer bang te zijn dat zijn vorige veiligheidsadviseur John Bolton komt vertellen dat Trump hem vertelde dat hij de Oekraïense president zei dat hij enkel militaire steun krijgt wanneer hij een onderzoek start naar Hunter Biden, de zoon van Joe Biden, de Democratische presidentskandidaat. Met deze stemming lijkt de afzettingsprocedure tegen Trump zijn einde te naderen.