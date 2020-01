Belgen in het buitenland: Hertha houdt Schalke in bedwang, AZ naast Ajax op kop

Hertha Berlijn en Schalke 04 hebben vrijdagavond de twintigste speeldag in de Bundesliga ingezet met een doelpuntenloos gelijkspel (0-0). In Nederland wordt AZ co-leider na een klinkende overwinning tegen de rode lantaarn.

Dodi Lukebakio en Dedryck Boyata keken met Hertha Benito Raman van Schalke 04 in de ogen. Het werd een flauwe partij zonder doelrijpe kansen. Op het uur was de beste voor Raman, maar de kwieke aanvaller besloot op doelman Jarstein. Schalke 04 blijft zesde in de stand, Hertha is dertiende.

Nantes opende de 22e speeldag in de Franse Ligue 1 met een 3-2 nederlaag op bezoek bij Rennes. Raphina (71.) zette in de rebound op een gemiste strafschop de bordjes in evenwicht, maar oude bekende Moses Simon (80.) zette de 1-2 op het scorebord. Nantes voelde zich zegezeker, maar diep in de blessuretijd scoorde Rennes nog twee keer via Bourigeaud (90.+5) en Raphinha (90.+8). Bij de bezoekers voetbalde Renaud Emond 67 minuten mee. Rennes is steviger derde, Nantes volgt op de zesde plek.

In de Nederlandse Eredivisie was rode lantaarn RKC Waalwijk geen partij voor het AZ van Stijn Wuytens. De bezoekers, met Hannes Delcroix de hele match als linksachter, kregen in Alkmaar een 4-0 om de oren. Idrisso (29. en 51.), Boadu (36.) en Stengs (65.) stonden aan het kanon. AZ komt dankzij de zege na 21 speeldagen naast Ajax aan de leiding.